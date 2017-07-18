﻿出自傳講人生 陳美齡寫書寫到又喊又笑

陳美齡（Agnes Chan）在去年書展推出《50個教育法，我把三個兒子送入了史丹福》，今年4月再出版《40個教育提案：把快樂帶回給香港學生》，而她首部自傳《人生的38個啟示》即將在書展中面世，亦是她第一次出書分享自己人生經歷，從而幫助年輕人面對困境。陳美齡更勉勵應屆DSE考生不要以考試成績去評估自己：「考試唔係人生全部，好多人嘅潛力係考唔到出嚟㗎。」 採訪：方騫平



陳美齡被出版社總編輯成功游說寫自傳後開始感受到困難重重，因為62歲嘅人生經歷太多，加上中文程度唔夠好，撰寫第一本中文書是挑戰（以往是翻譯作品），她笑說：「我叫出版社幫我加上花巧字句修飾，但佢哋堅持話唔使，不過以往我出書宗旨係寫一本適合普羅大眾睇嘅書，咁我呢啲中學程度嘅語文就啱啱好。」



有排無得退休



她形容寫書期間，心情如同坐感情過山車，回憶令她又喊又笑，有時又自言自語。其中寫到小六班主任是她「女神」，考升中試前老師篤她額頭講一句：「你好可愛喎！」激發她發憤讀書，結果由讀D班成績屬下游的學生考夠分數原校直升，呢個故事連佢老公都唔知道，同時，亦會提及當年在反對聲音下堅決下嫁金子力嘅原因。



之前傳她獲任為教育局長惹來風波，但卻未有在自傳中提及，她解釋：「唔算係大風波，不過又帶咗好多新機會畀我。以前60歲就要退休，但o依家有咁多使命我諗唔可以退休住。」



她自爆目前有兩個小project可行，其中一個構思搞0至18歲，每年選10本中、英文有益圖書，在網上平台推廣年輕人教育閱讀，給父母做參考指標；另一個針對0至3歲受托人提供12堂免費教育班，教導育兒適當營養及教育，令小朋友唔會輸在起跑線，讀完仲會有文憑。