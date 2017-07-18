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﻿憑《活死人之夜》聲名大噪 「喪屍片之父」George肺癌病逝

2017-07-18 列印
■George（中）擅長拍攝喪屍片諷刺時弊。
■Martin憑《艾活傳》捧走小金人。
■Duane獲George大膽起用擔任《活死人》男主角。
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　　憑電影《活死人之夜》享譽國際影壇、有「喪屍片之父」之稱的美國導演George A. Romero，於前日不敵肺癌病逝，享年77歲。George的經理人發聲明表示：「George由妻女陪伴下，聽着他最喜愛電影《蓬門今始為君開》的配樂，在睡夢中離世。」

  George於1968年雖以約11萬美元的低成本拍下《活死人》，惟全球卻錄得3,000萬美元的票房收入。電影雖為黑白片，但George勇於諷刺當時美國社會，並於一片「白化」的風氣下，大膽起用黑人男星Duane Jones任男主角，非常破格。另外，金像男星Martin Landau上周六於加州洛杉磯，因意外的併發症病逝，終年89歲。圖：資料圖片
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