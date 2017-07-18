 Advertisement
  • 2017年7月18日 星期二
  • 27º
  • 92%
熱門： 黃雨消委會福岡日本行李箱藏屍案DQ

日報新聞 > 娛樂

﻿為許廷鏗新歌拍MV 蔣祖曼變SM女王

2017-07-18 列印
■許廷鏗以太空人造型拍MV。
■蔣祖曼向林家熙施虐。
Previous Next

　　許廷鏗加盟華納唱片公司後，即推出新歌《藍血人》，早前更拍攝了新歌MV，找來蔣祖曼擔任女主角。在MV當中蔣祖曼一改近年正氣madam形象，手執SM器具，挑戰演技飾演一個在SM關係中充當施虐者角色的女王，而飾演被虐者角色的則為《點五步》男演員林家熙。

　　雖然已經剪掉最大膽鏡頭，但許廷鏗坦言MV的意識依然甚為前衛。許廷鏗於MV中亦以太空人的造型登場，代表當人們發現自己與世俗背道而馳而被當作「藍血人」時，那種有如身在太空般失重狀態的恐懼與迷茫。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd