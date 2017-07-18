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﻿SHINE恨開四面台演唱會

2017-07-18 列印
■SHINE以不同造型拍廣告，自言拍得開心。
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  SHINE早前為手錶品牌拍攝廣告，二人以不同造型亮相，他們都感到好享受，又南笑言：「我哋挑戰咗好多唔同嘅造型，用一個比較生鬼幽默嘅方式去演繹，當我哋準備嘅時候，已經好期待拍攝，因為可以挑戰一下自己，睇下自己搞唔搞得掂。」

　　提到挑戰，他們表示最想開四面台的演唱會，天佑表示：「開四面台係細個夢想，因為舞台感大啲，可以挑戰自己，上次演唱會未達成心願，希望今次可以實現！」
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