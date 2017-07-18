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﻿坦言家人不贊成拍AV 麥紫莉唔怕將來冇男友

2017-07-18 列印
■林雅詩被一名男士即場求婚。
■Chili不擔心日後找不到男友。
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　　本報日前獨家報道，年僅20歲的麥紫莉（Chili）將成首名港人赴日本拍攝AV；Chili昨聯同林雅詩、曹思詩等到商場宣傳新推出的寫真集。Chili被問到媽媽是否知道她將拍AV？她坦言：「媽媽大約知道件事，始終是家人，不太贊成。（怕否日後會後悔？）唔可以話後唔後悔，家人方面唔想講太多。（怕否之後找不到男友？）冇擔心呢件事，（擔心被所有人看全相嗎？）我唔覺得有大問題。」對於曹思詩不相信她拍AV更提議她被包養？Chili認為自己跟對方的價值觀不同。

　　此外，林雅詩昨於台上宣傳寫真集時，被一名長髮男士向她送上玫瑰花及戒指求婚，惟林只送對方一本寫真集便打發他離開。問到能接受拍AV嗎？林雅詩尷尬表示，各人做法不同，自己不會考慮。
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