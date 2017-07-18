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﻿返港繼續歎 定欣晒弗爆比堅尼照

2017-07-18 列印
■定欣返港即與陳山聰（左）與謝東閔遊船河。
■定欣（中）以比堅尼示人，大晒弗爆身形。
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　  胡定欣早前拍畢無線劇《深宮計》後，即放假飛到日本「歎世界」叉電。定欣日前已結束開心旅程返回香港，不過她返港後繼續歎世界，昨日則上載自己穿了一身黑色比堅尼出海遊船河的照片，身邊更有「Crazy Runner」成員陳山聰和謝東閔。

　　難得與好友相聚，定欣還留言：「太掛住你哋。」難怪她甫返港即相約兩人去遊船河，一齊曬太陽兼歎靚酒，還笑稱兩人「Low B」，相信他們在船上度過了一個非常寫意又愉快的下午！圖：網上圖片
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