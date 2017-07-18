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﻿陳法蓉唔Like收兵 阿佘爆高Ling跳樓死

2017-07-18 列印
■問風騷阿佘係咪飲得阿媽湯水多所以好潤？佢叫記者唔好理。
■王晶率一眾主要演員出席記者會。
■陳法蓉指報道刊登後有朋友羨慕她可一個人安靜地吃魚生。
■麥明詩穿白色喱士上衣透Bra，十分性感。
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        佘詩曼、 陳法蓉、馬國明及王晶等出席《賭城群英會》記者會，阿佘透露未來劇情會好震驚。而被拍攝到孤獨食魚生嘅陳法蓉就承認o依家無拍拖，因為唔鍾意收兵。本報記者

        對於「Dry」足8年的報道，陳法蓉澄清感情並非Dry足8年，但承認目前沒有拍拖，因不喜歡收「觀音兵」，所以打沉過唔少追求者，究竟打沉過幾多人？她說沒有計算過，覺得搵到真命天子才是威。

  而佘詩曼就忍唔住爆劇情，指會親眼睇住劇中「哎呀妹妹」高海寧跳樓死。而剛完成電影《洩密者》的檳城外景回歸，佢估計香港部份要拍到8月中，接着開拍內地宮廷戲。問到感情係咪又係Dry足幾年？她笑笑口說當然不是，強調一直都「潤」，生活好開心。
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