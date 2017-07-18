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﻿女友唔戴胸圍 林師傑一衝動去健身

2017-07-18 列印
■林師傑（左二）透露大前天在健身室碰到前度女友何雁詩，但無留意她的手有否傷痕。
■下載有關app就可以經常睇到菊梓喬（Hana）唱live。
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　　昨日，林師傑、翟威廉、菊梓喬及譚嘉儀為big big channel旗下的big big voice演出。對被指落泊住旺角，翟威廉解釋與家人在旺角買下一個3百多呎單位作為音樂工作室，而同一棟大廈亦沒「一樓一鳳」。

  對於女友經常唔戴Bra，林師傑認同女友歐陽巧瑩不戴胸圍的解釋，問到女友在家是否坦蕩蕩？他笑稱在家應該是這樣。至於看到女友如此會否有衝動？他說：「有衝動去健身，因月尾拍劇要演舞男露肌，所以現正努力減肥。
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