﻿離開TVB重新出發 沈震軒「唱」自己表達心聲

34歲的沈震軒(Sammy)為求變而離開了合作9年的TVB，剛推出嘅新歌《打不死》就是想講出自己心聲，尤以副歌部份歌詞更加到肉：「男人不可跌下，可背起任何代價，男人不講廢話，不夠打亦能捱打。」過去傳過Sammy形象花弗而被雪藏，對此，Sammy唔想多費唇舌解釋太多，只係話：「聽歌啦，歌詞係講緊自己嘅故事，因為男人係少說話多做事，即使遇到困難仍然會咬實牙關沉默應戰。」 採訪：方騫平



化妝：anice Chan 髮型：kel @HH 場地：Musicas Studio Party Room



由以往「留鬚cool man」換上「陽光男孩」look，Sammy為事業重新出發。Sammy早於2015年曾發行首張個人大碟，上次出碟正值趕劇宣傳唔多，仲撞埋板添：「記得當時跌斷咗隻手都要負傷開工，個人好攰，趁住劇組放我個幾鐘就上《勁歌》，原來演員可以捱眼瞓拍劇，但唔夠瞓就做唔成歌手，當時根本連聲都開唔到，欠缺經驗下堅持唱現場搞到失準，真係好遺憾，幸好冇構成陰影，正因自己太鍾意唱歌，裝備兩年再次出新歌『唱自己』希望得到大家認同。」Sammy為呢個「bb」兼任埋MV導演、編劇，甚至剪片，真係好用心。



有關過去嘅負面新聞，沈震軒一臉無奈，有口難言，他只淡然澄清：「可能拍劇形象太入屋被定型，成日覺得冇乜所謂啦，只係觀眾太代入我嘅角色，所以過往選擇沉默面對緋聞及負面報道，之後開始發現沉默等於默認，原來要喺適當時候挺身表達，o依家我會作出應有嘅調節，希望令人明白我多啲減少誤會。」傳被TVB雪藏一年，問到是否心淡離開？Sammy矢口否認，強調男人30而立，反而放眼之後的10年：「處於樽頸位置，所以決心離開一個安全地方去求變，都係想迫自己有進步，希望未來更多挑戰啫。」