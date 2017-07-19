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﻿蔡瀚億孖跳繩高手示範活力操

2017-07-19 列印
■蔡瀚億與李心怡（左）帶領全場嘉賓做活力操。
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　　 由香港賽馬會慈善信託基金支持的「心晴賽馬會喜動校園計劃」於去年開始為期三年，在全港中、小學推廣精神健康活動，在校內免費提供講座及工作坊等，讓大眾更正確了解情緒健康的重要。

　　早前舉行了活動，請來熱愛運動的蔡瀚億（BabyJohn）擔任喜動大使，以及由香港跳繩代表隊、年僅14歲便成為世界跳繩30秒跳105次紀錄保持者李心怡，擔任助教，由他們即席示範活力操，並與各學生大使帶領全場嘉賓及參加者一起參與，藉此宣揚恆常運動有助強化正面情緒的訊息。
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