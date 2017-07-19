早前舉行了活動，請來熱愛運動的蔡瀚億（BabyJohn）擔任喜動大使，以及由香港跳繩代表隊、年僅14歲便成為世界跳繩30秒跳105次紀錄保持者李心怡，擔任助教，由他們即席示範活力操，並與各學生大使帶領全場嘉賓及參加者一起參與，藉此宣揚恆常運動有助強化正面情緒的訊息。
蔡瀚億孖跳繩高手示範活力操
早前舉行了活動，請來熱愛運動的蔡瀚億（BabyJohn）擔任喜動大使，以及由香港跳繩代表隊、年僅14歲便成為世界跳繩30秒跳105次紀錄保持者李心怡，擔任助教，由他們即席示範活力操，並與各學生大使帶領全場嘉賓及參加者一起參與，藉此宣揚恆常運動有助強化正面情緒的訊息。
暴雨連場 新東水世界「黃河」襲村沖走車
近日暴雨連場，天文台昨天三度發出黃色暴雨警告，早上新界東北大雨滂沱，大埔、沙田及西貢等地頓成澤國，大埔錄得超過一百毫米雨量，其中大美督村、汀角村及山寮村被黃泥水入侵，如黃河決堤。大美督一帶約有八十名村...
2017-07-19
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「天山一號」加速分裂 新疆六成冰川恐消失
全球氣候暖化，南極洲拉森C冰架日前斷裂，形成歷來最巨大冰山，而內地科學家發現，新疆天山受暖化影響，一號冰川近年來加速溶化，若按照目前升溫速度計算，新疆六成冰川或在半世紀後消失。 內地傳媒報道，中國科學院天山冰川觀測試驗站最新數據顯示，天山一號冰川在去年四月至今年四月期間，東西兩支分別退縮六百三十厘米、七百二十厘米，其中西支退縮速率為一九九三年一號冰川分裂以來最大值。 世界氣象組織發表的「二○一六年全球氣候狀況聲明」顯示，去年全球表面平均溫度，較六一至九〇年平均值高出攝氏零點八三度，比工業化前約高出一點一度，是有記錄以來最暖年份。 觀測試驗站站長李忠勤表示，影響冰川退...
2017-07-19
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討論雙方公民權利 英國脫歐談判展開
英國政府與歐盟代表正式展開「脫歐」談判，雙方就「脫歐」後居英歐人和居歐英人公民權利、「脫歐分手費」等議題，展開為期四日磋商，期望盡早達成共識，以便在年底商討締結英歐貿易協議談判，但雙方在眾多議題仍存有重大分歧。 英國和歐盟代表團周一在比利時首都布魯塞爾正式展開「脫歐」談判，雙方分別由英國脫歐事務大臣戴德偉、歐盟首席談判代表巴尼耶率領代表團出席。據悉，雙方會在為期四日會議期間，討論「脫歐」後居英歐人和居歐英人公民權利、估計總值一千億歐羅（約八千九百九十四億港元）「脫歐分手費」等議題。 戴德偉強調，是次談判重點是要消除「脫歐」後，影響居英歐人、居歐英人的不明朗因素；巴尼...
2017-07-19
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中西囍相逢 歐陸中國風共聚一室
如果居室所在的位置，本來有一個有趣的典故，你會否希望有如以下的設計個案般，將故事融入設計意念之中？是次介紹的設計個案，戶主愛好歐陸式簡約設計，同時鍾情傳統中式的溫暖和諧感，設計師於是特意在這間位處囍帖...
2017-07-19
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四共和黨議員倒戈 醫改難產 美股匯齊跌
高盛公佈的次季業績顯示，債券交易收入大跌40%，拖累其股價早段曾跌近3%，令杜指受壓；另外共和黨再有議員倒戈反對醫保改革法案，引發市場憂慮總統特朗普的醫改以及振興經濟法案寸步難行，利淡美匯和美股走勢。美股早段個別發展，杜指曾跌158點，其後跌幅收窄，至今晨四時收報21574點，跌54點。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21574點，跌54點；納斯達克指數收市報6344點，升29點。滙控（005）美國預託證價格報74.98港元，較香港收市價跌0.37港元；中移動（941）美國預託證價格報83.13港元，較香港收市價升0.58港元。 高盛美銀前景有隱憂 高盛上季表現稍勝...
2017-07-19
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紅軍無懼「大農場」
連日暴雨令人擔心香港大球場草皮質素，拖累今晚六時開鑼的英超亞洲盃。不過，利物浦領隊高普昨豪言訪港之旅是備戰新球季重要一步，必盡遣主力今晚八時半攻破水晶宮殺入決賽，而李斯特城亦希望在決賽遇上紅軍為季初聯賽相遇備戰，揭幕戰矢志打敗西布朗。（now621台今午5:30起直播） 無懼連日暴雨，高普強調會在英超亞洲盃全力以赴：「能夠和英超球隊比賽是最佳的季前訓練，我們要催谷好全隊狀態迎接新一季。我確實擔心場地狀況，只祈求天公造美，這樣我們才可以踢出英超水平的刺激比賽。」 勢試練鋒線三叉戟 高普昨午四時率領大軍於旺角場冒着大雨操練，雖然球會事前公佈 取消公開操練環節，持觀操門票...
2017-07-19
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Tiffany & Co.可持續發展的故事
美國高級珠寶界先驅Tiffany & Co.，於上世紀已開始為可持續發展而進行連串相關計劃，在保護環境生態，以至保障發展中國家的工人權益等方面，已成功營造出正面的推動力。一趟走訪於比利時安特衛普與毛里裘斯兩地的鑽石旅程，讓大家感受到Tiffany Diamond隱藏的另一份愛。 文：Maisie Lau 圖：Maisie Lau、品牌提供 品牌早年已積極履行企業責任，例如曾促請美國內政部禁止興建威脅黃石國家公園生態的金礦場，以及致力促使美國參與《金伯利進程國際證書制度》等等。2000年，品牌正式成立Tiffany & Co. Foundation，藉...
2017-07-19
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帶重磅B仔 買汽球 葉翠翠幫小王子搞百日宴
今年娛圈雞B一籮籮，好似05年港姐冠軍葉翠翠，今年4月11日為老公周曉東誕下可愛B仔周津羲（Jake）。話咁快，小Jake已三個月大，肥嘟嘟變大碼B。周日（16日）傍晚，火速瘦身嘅葉翠翠一家三口幸福出...
2017-07-19
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社論——民生基建撥款 一項都不能拖
林鄭月娥就任特首半個多月，強調要改善行政與立法關係，她提出每年額外撥出五十億元教育開支，期望泛民政黨與政府一道，給予教師和學生適時的支持，藉此解開雙方的政治死結。但政治一天也嫌長，隨着上周法庭判決四名泛民議員宣誓失效，失去議員資格，形勢逆轉，泛民陣營不滿，有人提出不合作，令教師和學生擔心新教育撥款受阻。泛民昨晚召開會議後，表明願意審議教育撥款，令通過的機會大增；然而其他涉及重要基建和公務員加薪的撥款申請，同樣重要，亦面臨死線，泛民如加以阻礙，社會將被迫付出沉重的代價。 額外教育撥款涉數以千計教師的利益，也支援數以萬計攻讀自資學士課程的學生，對改善教育質素至為重要，也是傳統泛...
2017-07-19
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終身成就頒漏兩駒
剛過去的馬季，多匹馬王級良駒退役，四歲的「佳龍駒」戰死沙場最為人惋惜，「友瑩格」、「步步友」與「威爾頓」則因年邁，總有卸甲歸田的一天，只有不捨，並無傷感可言。 三匹年老良駒於同一馬季內相繼退役，不是奇怪事情。奇就奇在於季尾的冠軍人馬頒獎禮上，獲頒終身成就獎的只得「友瑩格」與「步步友」，缺了「威爾頓」的一份。「友瑩格」先後兩次捧走香港短途錦標，之間經歷過嚴重傷患，再加上牠曾於一年之間，分別在香港、日本與新加坡贏得一級賽，屬本地賽馬史上絕無僅有，頒予終身成就獎以作彰顯，當然應該。 「步步友」曾一季內連贏六場大賽，其四屬一級殊榮，包括香港一哩錦標、董事盃、女皇銀禧紀念盃與冠軍一哩...
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