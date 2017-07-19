﻿體驗「湊囡生活」 宣萱歎未婚無法雪卵

宣萱昨日出席活動時，自爆愛食雪糕及朱古力，並笑謂靚仔可抗拒，但對美食真的不能抗拒。又透露早排與方中信一家三口及鮑起靜齊齊去台灣旅行3天，食足3天，自己更破戒吃牛，更體驗短暫「湊囡生活」。宣萱說：「我首次獨自拖着一個9歲大的細路女行了3小時書店，但方中信個女真的好乖。（想組織家庭嗎？）仲得咩？哈哈哈！曾經有朋友擔心我遲婚，幫我問過『雪卵』，但原來雪卵在香港是不合法的，一定要先結婚，我思想傳統加上未有真命天子，所以隨緣吧！」宣萱表示目前與工作談戀愛，問到台灣之旅有無艷遇？她笑說：「又見唔到彭于晏，之前在首映見過真人，高大靚仔又健康幾好呀！」