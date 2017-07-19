﻿36歲陸詩韻恨生B

剛過去的馬季，多匹馬王級良駒退役，四歲的「佳龍駒」戰死沙場最為人惋惜，「友瑩格」、「步步友」與「威爾頓」則因年邁，總有卸甲歸田的一天，只有不捨，並無傷感可言。 三匹年老良駒於同一馬季內相繼退役，不是奇怪事情。奇就奇在於季尾的冠軍人馬頒獎禮上，獲頒終身成就獎的只得「友瑩格」與「步步友」，缺了「威爾頓」的一份。「友瑩格」先後兩次捧走香港短途錦標，之間經歷過嚴重傷患，再加上牠曾於一年之間，分別在香港、日本與新加坡贏得一級賽，屬本地賽馬史上絕無僅有，頒予終身成就獎以作彰顯，當然應該。 「步步友」曾一季內連贏六場大賽，其四屬一級殊榮，包括香港一哩錦標、董事盃、女皇銀禧紀念盃與冠軍一哩...

2017-07-19