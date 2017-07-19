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﻿36歲陸詩韻恨生B

2017-07-19 列印
■陸詩韻（左）和何紫綸日前出席友人生日P大晒長腿。
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  陸詩韻（Sharon）及何紫綸（Ann Ho）兩位閨密，日前到尖沙咀出席好友的生日會，二人鬥晒長腿。席間，人妻Ann Ho透露有食中藥調理身體，Ready生BB。至於36歲的單身Sharon則自爆有生B打算：「希望盡快，始終年紀不小，若另一半想生B，我絕對尊重對方及配合。」Sharon更開到口恨拍拖，好姊妹Ann聞言，奉勸「寧缺莫濫」又話不用替對方做媒。Sharon聞言即指：「如果我有理想對象，一定要給Ann先過目，如果她不批准就算。」
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