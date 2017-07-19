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﻿華仔嘉玲拍片撐《建軍大業》

2017-07-19 列印
■劉嘉玲力撐劉偉強。
■華仔精神奕奕拍片支持《建軍大業》。
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　　劉德華今年1月在泰國開工時不慎墮馬受傷，停工養傷至今已半年，日前他在官網貼配音照片宣告復工，昨日他再為劉偉強執導新片《建軍大業》的宣傳短片亮相。片中華仔已毋須再撐枴杖，雖然略帶聲沙，但狀態回勇，梁朝偉和劉嘉玲亦有拍片力撐好友。而劉偉強前晚現身新光戲院舉行《建》片首場試映後的座談會，他表示地點勾起了其童年回憶。

　　此外，華仔在監製兼主演新片《俠盜聯盟》再次展現其搏命的本色，他拍攝一場倒吊威吔戲份時不慎撞到一個地洞邊緣而傷及前額，但為免影響進度，他忍痛堅持繼續拍攝，直到完成戲份。
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