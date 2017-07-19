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﻿朱千雪唔談戀情怕嚇走男友

2017-07-19 列印
■朱千雪承認今年商演活動多了。
■蕭正楠、曹永廉主演的《男臣》首播收視理想。劇照
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　　朱千雪與陸浩明昨出席一退休投資活動，朱千雪表示不敢作高風險投資，多年來也是慢慢儲蓄起來。對於有報道指，其收入多過拍劇的無線藝員，朱千雪坦承廣告及活動較往年多，可能因沒拍劇令她有更多時間接外面工作。問到她與在外國讀醫的男友進展如何？她稱兩人仍在了解中，更叫記者不要迫她講太多，以免嚇走對方。

　　另外，蕭正楠、曹永廉、王君馨等主演新劇《超時空男臣》前晚首播，平均收視25點，最高達27點（約175萬人收看），暫成為今年首播最高收視的劇集。蕭正楠開心表示：「落雨連個天都幫我們，我自己都拍得好開心，想客戶多搵我同阿廉做活動希望暑假帶多點歡樂給觀眾。」
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