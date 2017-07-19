﻿利記三子買咖啡被圍 安仔今捧英超亞洲盃

許志安早前聯同本地樂壇多支男子樂隊舉行音樂會後，將於今月底在澳門舉行《許志安音樂會2017》，不過今次就改為邀請方皓玟及李幸倪（Gin Lee）助陣演出。至於身為「波牛」的安仔，非常緊貼英超足球界盛事，昨日於社交網站分享一張今晚在香港大球場上演的「英超亞洲盃」門票，並留言：「我的至愛」。



此外，有份參賽的利物浦大軍前日來港後，眾球員昨趁比賽前夕鬆一鬆，其中占士米拿、佐敦軒達臣、拉蘭拿昨日傍晚結伴到圓方一咖啡店買咖啡，三人見到傳媒追訪時未有理會，任影唔嬲。不少球迷聞風而至，但卻被同行工作人員阻止埋身「集郵」；有女球迷之後趁三位球員坐扶手電梯時，終成功跟站在最前排的軒達臣成功Selfie！



