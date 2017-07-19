﻿帶重磅B仔 買汽球 葉翠翠幫小王子搞百日宴

今年娛圈雞B一籮籮，好似05年港姐冠軍葉翠翠，今年4月11日為老公周曉東誕下可愛B仔周津羲（Jake）。話咁快，小Jake已三個月大，肥嘟嘟變大碼B。周日（16日）傍晚，火速瘦身嘅葉翠翠一家三口幸福出巡，去銅鑼灣利園掃BB嘢。重磅Jake周身肉，面珠仔極度飽滿萌爆，父母買完一堆BB衫，即埋首揀英文字母汽球，準備日內替小王子搞個百日宴慶祝一吓。 採訪 ︰ 梁志明



35歲嘅葉翠翠月前一索得男，靚媽咪就全職湊B，間中又在個人網誌跟粉絲分享美容、食療心得，變成網上紅人。愛狂晒B仔萌照嘅人妻，日前激氣話有人轉載了愛子嘅照片，竟惹來一班人惡言，她感覺孩子被欺凌，故決定唔再公開囝囝照片，只准愛貓「大公主」出鏡。



周日傍晚6時許，回復產前fit爆身材嘅葉翠翠一家三口現身利園2期。化咗妝嘅人妻容光煥發，她和丈夫推住架BB車在mothercare內揀BB衫。正值大減價，兩公婆掃貨唔手軟，一口氣揀了6、7套BB衫、口水肩等。畀完錢，再醒起要替B仔搞個百日宴，二人就圍住貨架，分工合作揀英文字母汽球。小王子英文名叫Jake，daddy揀了個金色「J」字和「K」字，媽咪再夾其他顏色。



餅印B 啖啖肉



揀揀吓，B仔大喊扭抱，媽咪馬上將重磅baby抱起。見食人奶加奶粉嘅Jake成身肉，目測起碼14、15磅，三個月嚟講，算大碼baby，「節瓜手腳」啖啖肉，好想咬落去。面珠登最厚肉，兩團肉仔似足蠟筆小新，仲同daddy個樣影印一樣。見星媽抱住重磅B仔幾吃力，要換手搞到露bra帶。丈夫見狀，畀完錢即撲過去接手抱B，翠翠鬆一口氣，就睇單對數，做個精明太太，最後一家行去等(車立)取車走人。