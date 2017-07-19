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﻿貓B同眠

2017-07-19 列印
■一對「仔女」和睦同牀，好溫馨 。
■B仔初出世，視為親人嘅愛貓，梗要一齊合照。
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        生B前，葉翠翠育有一貓（大公主）一狗（二公主），仲呼籲大家唔好因為懷孕棄養寵物，視寵物一家人！就算今年5月愛犬離世，翠翠繼續對愛貓寵愛有加，不時po愛貓萌照，貓B共處一家親。
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