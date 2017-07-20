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娜姐入稟禁拍賣私人物品
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泛民阻加薪公僕扯火 工會不滿政治掛鈎
高院上周撤銷四名民主派人士的議員資格後，泛民議員即時癱瘓財委會，至昨天財委會舉行本立法會年度最後一次會議，經多番擾攘，他們才願通過由特首林鄭月娥提出的三十六億元教育新資源撥款。雖然開設航空意外調查職位...
2017-07-20
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水泥車失控猛撞22車 台北奪命車禍四死九傷
台北發生嚴重交通意外，一輛混凝土泵車昨晨駛至陽明山仰德大道時，疑因制動系統故障，高速撞向一輛由小路轉出大路的私家車，再連環撞向多輛汽車電單車，且波及路旁民居，意外造成包括泵車司機在內四人死亡，另有九人受傷。 事發在昨日清晨約八時十分，據現場閉路電視片段顯示，一輛混凝土泵車駛至台北市士林區仰德大道三段時，無視紅色燈號亮起繼續高速行駛，當時一輛私家車剛由小路轉出大路，首當其衝被猛烈撞擊；泵車之後繼續向前衝，再撞向十三輛汽車、九部電單車，且擦撞四間路旁民居後方告停下，泵車車身嚴重損毀。 當局接報後派出九輛消防車、十二輛救護車、六十一人到場救援。意外造成十三人受傷，其中三男...
2017-07-20
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針對企業客戶 Google重推智能眼鏡
Google旗下智能眼鏡Google Glass二○一四年在美英推出時曾哄動一時，惟因其售價達一千五百美元（約一萬一千七百港元），加上其拍照及錄影功能引發私隱爭議，Google在一年後宣佈停產該產品；但該公司並未捨棄智能眼鏡項目，除定時釋出更新軟件外，更劍指商業用途的企業版智能眼鏡。企業版Google Glass相機解像度、電池續航力、處理器速度均提升，其重量變得更輕，且可以折疊，方便收納、攜帶。 據悉，開發團隊已與速遞公司DHL、波音公司、通用電氣、大眾汽車等逾五十企業、醫療機構合作，提供企業版眼鏡，並供應企業解決方案與訓練。
2017-07-20
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屋苑紛錄市價成交個案
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21南區分行經理陳炳強表示，薄扶林置富花園8座高層A室，面積435方呎，2房間隔，望山景，獲區外用家以650萬元易手，呎價14943元，屬市價水平。 新...
2017-07-20
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恒指八連升 騰訊ADR越300關 杜指納指再創新高
美國股市靠穩，標普指數和納指繼續創日內新高。港股亦牛氣沖天，在「股王」騰訊（700）連日破頂帶動下，恒指連升八日，累漲逾1300點，更為2015年4月港股大時代以來最長升市。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21640點，升66點；納斯達克指數曾升43點，高見6387點，收市報6385點，升40點。標準普爾500指數曾升至2470點，收市報2473點，升13點。滙控（005）美國預託證價格報75.12港元，較香港收市價升0.17港元；騰訊（700）美國預託證價格報300.31港元，較香港收市價升2.31港元。 杜指收市升66點 摩根士丹利第二季錄得純利15.9億美元（...
2017-07-20
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美版曼市打吡 紅魔焚城
國際冠軍球會盃美國站其中一場焦點大戰曼徹斯特打吡，周四將於休斯頓上演。曼聯美國之行兩戰全勝外，新兵盧卡古在上仗亦開齋，開操不久的曼城今仗勢處下風，故支持紅魔主勝有著數。 （now633台周五早上9:30直播） 抵達美國後，曼聯上周六及周一友戰先後擊敗洛杉磯銀河及皇家鹽湖城。上仗造訪鹽湖城，今夏高價加盟的射手盧卡古首度正選披甲，只需三十八分鐘便取得在新東家的第一球，還揚言士哥陸續有來：「我加盟就是為了替曼聯取得入球，成為球隊焦點。」除了盧卡古，米希達利恩在這兩場友賽獨取兩球一助攻，還有拉舒福特首戰梅開二度，可見紅魔前線狀態不俗。 藍月備戰工作屬起步階段，明日對曼聯是熱...
2017-07-20
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周末開售 Countryman S E 混燃旗艦
MINI最新引入品牌首輛配備Plug-in Hybrid充電混燃功能的新車：Cooper S E Countryman ALL4，車子搭載1.5 Turbo引擎帶動前輪，後軸則由電馬達推動，全套四驅動...
2017-07-20
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《貪狼》泰國直擊 真功夫 越級肉搏吳樾 古天樂獲讚打得又睇得
動作導演洪金寶、導演葉偉信、監製黃柏高和鄭保瑞打造的逾億元動作巨獻《殺破狼·貪狼》將於8月25日強勢上映。新片為《殺破狼2》前傳，演員部份陣容亦係《殺2》原班人馬，古天樂和拳霸Tony Jaa繼續孭重...
2017-07-20
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社論——極端大雨 暴露鄉村排洪「水皮」
北半球踏入炎夏，極端天氣頻生，土耳其、日本均出現暴雨災害，造成人命傷亡。香港近日天氣亦不穩定，前日天文台先後三次發出黃色暴雨警告，大埔、沙田及西貢多處水浸，大埔多條村落恍如黃河決堤，幸好沒有人傷亡，但市民見到水淹民居的場面，不禁心驚，懼怕下次暴雨再來，未必如今次般好彩。當局必須檢討，清除鄉郊村落的水浸危機。 昨早滂沱大雨，大埔區雨量特大，汀角村、山寮村及大美督村頓成澤國，大量黃泥水傾瀉入村，淹浸廣泛地區，其中山寮村有車輛被沖落溪澗，亦有村屋部份地基被洪水沖散，需要維修。大埔民政事務專員昨天巡視受水浸影響村落後，表示會跟進引水道淤塞的問題，間接承認當區的排洪工作有待改善。 有...
2017-07-20
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雷神紀錄自有人破
莫雷拉於剛季又再刷新騎師單季贏馬紀錄，已是連續第三季改寫新高，另外剛季他還試過一日八捷、連贏四十三個賽馬日，而其座騎累積獎金逾兩億，統統都是空前成就，尊為「雷神」名副其實。被問到再破單季贏馬紀錄的感受時，莫雷拉卻不太興奮，只謙說自己的紀錄他朝總會被人打破。事關賽事愈來愈多，將來甚至有可能全年跑馬，紀錄被人改寫只為早晚。的確，競賽場上，任何紀錄都總會改寫。 例如在剛馬季煞科後的幾個小時，那夜，快將三十有六的費達拿便於英國的溫布頓網球賽改寫了兩項紀錄，其一是個人第八度贏得溫布頓冠軍，突破了原先由他與森柏斯共有的七冠舊績；其二是他的大滿貫冠軍增至十九個，包括八奪溫布頓、五勝於澳網...
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