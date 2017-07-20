 Advertisement
  • 2017年7月20日 星期四
  • 28º
  • 88%
熱門： 黃雨消委會福岡日本行李箱藏屍案DQ

日報新聞 > 娛樂

﻿娜姐入稟禁拍賣私人物品

2017-07-20 列印
　　樂壇天后麥當娜一批私人物品，包括與已故饒舌歌手舊愛Tupac Shakur（小圖）的私密照、分手信、內褲，以及留有娜姐頭髮的梳等，近日遭放上網拍賣。娜姐知悉事件後，隨即入稟阻止拍賣進行；而紐約最高法院於美國時間周二亦頒佈臨時禁制令阻止部份物品作公開拍賣。據娜姐的入稟狀表示，她知道該批物品不再屬於自己，但對於帶有其髮絲的梳遭拍賣感震驚，因頭髮上有她的DNA，令她感到被侵犯。

圖：資料圖片
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd