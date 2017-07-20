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﻿劉偉強新片人人撐 黎明開金口助宣傳

2017-07-20 列印
■身在沙漠的Leon大讚劉偉強作品出色。
■劉偉強新作《建軍大業》獲圈中巨星好友力撐支持。
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　　劉偉強花近兩年心血拍攝的新片《建軍大業》將於下月上映，一班影帝影后齊拍片為劉導演打氣，繼傷瘉的劉德華、梁朝偉及劉嘉玲打響頭炮後，電影公司昨午再發放另一條影片，今次到黎明（Leon）開金口聲援，身在沙漠開工的Leon大讚說：「劉偉強是很有經歷和經驗的導演，拍過好多唔同類型嘅電影，今次《建軍大業》係一部好好嘅作品，希望大家好好支持！」鄭秀文則表示單看預告片已有血脈沸騰的感覺，場面令她很激動。陳慧琳和林家棟則齊齊開聲叫人入場支持。劉偉強圈中好友眾多，《無間道》戰友後，緊接又會是誰？大家拭目以待。
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