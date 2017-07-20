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﻿趙頌茹自爆有人追

2017-07-20 列印
■同場的蔣怡展示一身健康古銅肌。
■趙頌茹冧爆表示，身邊有追求者出現。
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　　趙頌茹（阿Yu）昨出席慈善活動表示，因工作出門，需勞煩爸爸上門看顧孩子，誰知寓所電梯要維修，趙父要辛苦爬12層樓上門讓她感頭痕，阿Yu又表示孩子開始放暑假，暫時要困在家中。說到下周一便是她35歲生日，阿Yu表示若有70歲命已過了半，但今年不打算大搞，除非有伴侶為她慶祝，現時只有「lonely」及「dry」，問到有沒有追求者出現？阿Yu坦言有人追，但不想因寂寞而找個伴，目前大家先做朋友，一切要待辦妥離婚手績再說。
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