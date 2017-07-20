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﻿揭王敏德拒開口責女 馬詩慧：只會同我呻

2017-07-20 列印
■馬詩慧即場示範用健身器械。
■前排左起：陶枳樽、馬詩慧和區文詩示範毛巾操。
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　　馬詩慧、陶枳樽與區文詩昨出席「愛‧共融同樂日」，一起和傷健人士做運動。談到女兒王麗嘉前日行內衣騷，馬詩慧稱老公王敏德對此沒太大反應，反而不滿女兒之前頻在社交網分享性感照，她說：「做爸爸當然唔想女兒太過性感，慢慢嚟應該會習慣，但佢又唔會開聲話個女，只會同我呻，叫我開聲同個女講。」

　　對於王麗嘉的男友經常為她操刀影相，馬詩慧稱有見過女兒男友，大讚對方乖仔，對女兒有正面影響。問到是否視對方為女婿？她則稱言之尚早。此外，陶枳樽今年未有加入寫真戰，她昨透露考獲健身教練牌約2年，想把身形操弗一點再作考慮，現想專心在音樂上，努力上堂學唱歌。
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