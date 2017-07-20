﻿揭王敏德拒開口責女 馬詩慧：只會同我呻

莫雷拉於剛季又再刷新騎師單季贏馬紀錄，已是連續第三季改寫新高，另外剛季他還試過一日八捷、連贏四十三個賽馬日，而其座騎累積獎金逾兩億，統統都是空前成就，尊為「雷神」名副其實。被問到再破單季贏馬紀錄的感受時，莫雷拉卻不太興奮，只謙說自己的紀錄他朝總會被人打破。事關賽事愈來愈多，將來甚至有可能全年跑馬，紀錄被人改寫只為早晚。的確，競賽場上，任何紀錄都總會改寫。 例如在剛馬季煞科後的幾個小時，那夜，快將三十有六的費達拿便於英國的溫布頓網球賽改寫了兩項紀錄，其一是個人第八度贏得溫布頓冠軍，突破了原先由他與森柏斯共有的七冠舊績；其二是他的大滿貫冠軍增至十九個，包括八奪溫布頓、五勝於澳網...

2017-07-20