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﻿懶理質疑下月照飛日 麥紫莉強調在港受訓

2017-07-20 列印
■林雅詩遇交通意外遲到半小時！
■麥紫莉獲12名保安貼身護航！
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　　林雅詩、曹思詩等昨日齊到書展宣傳寫真集，當中以日前宣佈下月將赴日本拍攝AV的麥紫莉（Chili）排場最勁，竟出動達12位保安貼身護航！談到自宣佈進軍日本AV界後備受質疑，指她短期內應未能參與拍攝，Chili聲稱：「我喺香港一直有培訓，學日文及增進性知識、動作和表情，應該唔使等咁耐。」不過她未清楚將要在日本逗留多久。

　　此外，林雅詩則因發生交通意外而遲到半小時，她稱事前有跟兒子表明這是最後一本寫真集。問到最後一擊有何「撒手鐧」？林雅詩推銷這次為「性感人妻家務指南」，笑言：「做家務唔一定要似癲婆，其實都可以擺甫士，優雅咁做畀另一半睇。」
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