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﻿33歲李彩華跟風出寫真

2017-07-20 列印
■李彩華透露男友嫌她的相唔夠激。
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　　33歲的李彩華在今屆書展突然湊熱閙推出寫真集，昨日以黑絲低胸裝現身，打扮毫無美感。問到她為何到了這種年紀才出寫真集？李彩華解釋過往一直很想推出，可惜苦無機會，現在有機會便出。她笑稱相片事前男友已經過目，但卻指她不夠激，問到男友可有提議她下次出寫真時要怎樣影一些更激相片？李彩華笑言︰「下次可能是他操刀拍攝，但不會是大家幻想的那些淫照，是一些正經的。」不過，她指男友影相技術差勁，過往多是她教男友用甚麼角度去影。
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