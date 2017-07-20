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﻿任達華再出攝影集 籲年輕人勿做低頭族

2017-07-20 列印
■任達華推出個人第三本書。
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　　昨天任達華到書展宣傳他個人第三本新書《香港‧別的風景》，他透露用了七個月時間拍攝書中的照片，以懷念地道香港情手法拍攝，向香港的長者致敬，當中包括他媽媽在內，只因全靠40至60年代的長者貢獻青春，才能構成今天的香港。另外，任達華希望這書能呼籲年輕人不要做低頭族，要多留意香港風景，他笑言︰「現在小朋友多是低頭族，導致有近視要配眼鏡，但一副眼鏡竟要7千元。」所以任達華就算和女兒去旅行，也會對女兒用手機的時間有所限制。
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