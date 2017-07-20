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﻿拍劇開潮服店兩邊走 周柏豪忙完返港慰妻

2017-07-20 列印
■柏豪昨為書迷簽名留念。
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  周柏豪昨到書展出席主演新片《西謊極樂‧太爆‧太子‧太空艙》原著小說的簽名會。剛簽約星夢娛樂的他透露現在極忙，除忙於打理服裝店外，又要返內地拍攝新劇《再創世紀》，不過就毋須太太到內地探班，因他忙完便會即時返港。

　　至於可會爭取唱《再》劇主題曲？柏豪表示不會主動爭取，但若然有份演出的劇集由自己唱主題曲可說是順理成章的事；若然沒份參演的也不會推卻。談到許廷鏗曾指自己唱太多劇集歌，柏豪稱不知對方唱了多少，「我未唱過有新鮮感，（即來者不拒？）有經理人同公司幫我過濾，唔會濫做令觀眾和自己反感。」

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