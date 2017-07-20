﻿《貪狼》泰國直擊 真功夫 越級肉搏吳樾 古天樂獲讚打得又睇得

動作導演洪金寶、導演葉偉信、監製黃柏高和鄭保瑞打造的逾億元動作巨獻《殺破狼·貪狼》將於8月25日強勢上映。新片為《殺破狼2》前傳，演員部份陣容亦係《殺2》原班人馬，古天樂和拳霸Tony Jaa繼續孭重飛外，新加入內地功夫王吳樾，高手過招，肯定精采！此片亦係古天樂入行以來首部要硬橋硬馬使出真功夫的動作片，佢唔單止要與吳樾對戰，加上連場內心戲，獲大哥大洪金寶激讚佢「打得又睇得」。早前，本報泰國直擊古仔拍攝《貪狼》一場文戲，古仔只需用神級眼神和表情交戲，拳腳功夫就交由「陀地」Tony Jaa快靚正搞掂。 採訪 ︰ 張詠森 （泰國）



首部《殺破狼》05年上映、15年《殺破狼2》歸來，以5.6億人仔票房力證市場號召力。新作《殺破狼·貪狼》無前兩部的吳京，改由內地功夫王吳樾接棒上陣，他曾連續三年獲得全國武術錦標賽冠軍，拳刀棍劍無一不精。



腿功制服犯人



早前，《貪狼》遠赴泰國曼谷拍外景，本報亦貼身追訪。當日劇情講述古天樂去警局報稱其16歲女兒（陳漢娜飾）失蹤，同時泰警Tony Jaa押犯回局時遇到反抗。先見洪金寶在場指導武指，指導Tony Jaa，其後戴上手銬的犯人以雙手襲擊Tony，他敏捷迴避，隨即踢腿反擊，使出招牌腿功，打到個犯埋枱慘叫。泰警盧惠光見狀即走出押走個犯。Tony拍完一take緊張睇playback，見導演收貨，才露出笑容。其後輪到古仔登場，他因失愛女音訊，擔心又難過，眼神望空地失落坐在椅上甚無助，隨後吳樾和Tony Jaa相繼安撫古仔，承諾會全力協助尋女，古仔帶住沉重心情離開警局。古仔拍文戲無難度，其動作戲亦愈打愈好，獲大哥大讚他有天份，「古仔似有十年武打經驗嘅明星」，而Paco和鄭保瑞亦異口同聲大讚古仔表現出色，絕對有資格角逐影帝寶座。



打到尾



《貪狼》講述了古天樂扮演的談判專家，因與16歲愛女爭吵，致其出走泰國失蹤。為了尋女，古天樂追到泰國並得Tony Jaa和吳樾協助，不料中途遇上黑幫販賣器官的主腦Chris Collins及他的幫兇林家棟，展開連場激戰。



