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﻿Angelababy拍劇愛講冷笑話娛賓

2017-07-21 列印
■Angelababy拍攝前做足功課。
■一眾演員拍攝期間非常融洽。
■Angelababy與黃軒默契十足。
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　　由Angelababy和黃軒等人主演的電視劇《創業時代》，早前安排傳媒在北京探班。Angelababy表示一收到劇本已被劇情吸引，而在開拍之前，她特地拜訪好多職場高手，她坦言：「與他們的交流中，了解到職場精英的工作方式、衣着打扮，令我更貼近劇中的角色。」

　　探班當日，只見Angelababy和黃軒拍攝時默契十足，Baby提到之前看黃軒拍某場戲時，更被劇情所感動。黃軒也不停讚Baby認真和有耐心，他更大爆Baby拍攝時鍾意講冷笑話，因為探班活動前幾日，北京非常炎熱，更達40度高溫，Baby不但連續拍16小時都無怯場，更令現場氣氛好輕鬆，令大家都拍得好開心。
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