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﻿杜汶澤向曾國祥迫婚

2017-07-21 列印
■曾國祥和杜汶澤好老友，無所不談。
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　　杜汶澤主持的奇妙電視節目《杜汶澤食住上》，日前邀請好友曾國祥Derek做嘉賓，Derek仲反客為主烹調鹵水乳鴿，阿澤就繑埋雙手等食。二人早年合作電影《伊莎貝拉》後老友鬼鬼。阿澤指好友認識了王敏奕後開始定性，並恃熟賣熟向他迫婚。作為星二代，Derek自爆從小便好怕似老竇（曾志偉），所以唔敢肥，怕一肥就成了老竇翻版，但承認唯一似爸爸是肯幫人。
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