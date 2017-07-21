﻿未播現負評夠寫實 《踩過界》望搣甩社會偏見

社會每日出現不少偏見及歧視情況，正在周六、日播出的TVB劇《踩過界》監製林志華、編審劉彩雲和陳琪，就是想透過該劇反映這社會現象。不過該劇未播出已引起不少負評，甚至被指有抄美劇《夜魔俠》之嫌，三位製作人認為這種未睇先判情況，正好體現社會偏見嚴重，為何TVB有創意製作，必定是「抄」呢？！



對於被指「抄」美劇，林志華再次澄清，「你可以話男主角『文申俠』（王浩信演）係英雄嘅，只要喺自己界別做到為民請命，都可以稱為英雄，但係佢冇超能力，單係呢點已經唔似，o依家好多人習慣未睇先判，根本稿都一早寫定，咁樣對製作團隊好唔公平。」劉彩雲和陳琪亦補充，「我哋完全冇睇過呢套美劇，我哋寫《踩過界》嘅原意，就係想透過『文申俠』呢個律師，因為佢睇唔到所以唔會有偏見，反映社會偏見同歧視問題。今次未播出已經有負評，正正反映呢個問題，係咪TVB創作嘅淨係識得『抄』呢！？」



王浩信演出瞓身



由於劇集在內地同時推出，得到內地觀眾不少正評，令製作隊如打了支強心針，林志華說：「可能因為內地觀眾冇偏見，佢哋亦難得睇到港劇嘅時裝劇，所以意見好正面。」對於劇中有不少爭議性的劇情及畫面， 劉彩雲和陳琪認為是必須，「就係因為有爭議性，先容易反映到偏見同歧視問題，不過我哋已經拍得好克制，絕對唔係想嘩眾取寵。」至於選角，林志華就否認刻意安排王浩信和朱千雪延續《EU超時任務》的一段情，「真係唔係專登，只係咁啱搵咗浩信，亦覺得千雪好啱個角色啫！」但他大讚今次浩信演出瞓身，「首先苦練點做個失明人士，同埋知道會經常有耳仔郁嘅大特寫，本來我哋預咗用替身拍，點知到正式拍時，佢練到耳仔郁到，全部親自去做。」



採訪：杜淑霞