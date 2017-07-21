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﻿杜琪峯 甄子丹拍片撐劉導

2017-07-21 列印
■現正陪子女放暑假的甄子丹，為導演送上祝賀。
■杜琪峯和劉導惺惺相惜。
■劉偉強（右）出席南昌的首映禮。
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　　導演劉偉強拍足兩年、集多位男神主演的戰爭鉅製《建軍大業》即將上映。前晚，劉導率領演員黃志忠、小愛、梁大維、董子健、李岷城和馮文娟等出席南昌的首映禮，此為宣傳的首站，具有紀念南昌起義的意思。現場近千名觀眾，座無虛席，更有觀眾感動流淚，反應極佳。

　　就連杜琪峯導演、宇宙最強甄子丹和余文樂亦有拍片力撐劉導。甄子丹跟導演曾於《精武風雲》合作過，更雙雙去過威尼斯，感情深厚，甄子丹身在外地都特意為導演送上祝賀。而跟劉導合作無間的余文樂，當然要現身啦！最令人驚喜的是大導演撐大導演，名導杜琪峯也拍片為劉偉強送上祝福，令人窩心。
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