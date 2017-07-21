﻿仙姐寶珠送驚喜 阿嗲台上慶生感動落淚

正當粵劇名著《蝶影紅梨記》在文化中心演出如火如荼之際，前晚謝幕再掀高潮，因翌日（20日）是阿嗲梅雪詩生日，主辦單位特別安排在謝幕時，準備生日蛋糕為她慶祝。阿嗲知道後十分感動，更與仙姐和寶珠深情擁抱，場面感人。



當時的音樂突然奏出生日歌，工作人員推出一個大蛋糕到仙姐、寶珠及阿嗲前面，阿嗲不知道蛋糕是為她而設，一臉愕然，既驚且喜，之後她與仙姐及寶珠一起吹蠟燭及切生日蛋糕，她更向各人握手致謝。



台前幕後一眾演員及座上的觀眾，更一齊高唱中西生日歌，阿嗲即眼泛淚光，指生日應該是仙姐，因為她是仙姐「生」出來的；意指她的粵劇生命，是仙姐所賜。落幕後，大家爭相與壽星女合照。而仙姐全程均由寶珠及阿嗲拖着，笑臉迎人，仲開心過徒弟。當晚後台和門外都有大批戲迷，手持紅色玫瑰花，一見偶像，即蜂擁而上，並齊唱生日歌歡送他們。