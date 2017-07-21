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﻿糖妹鍛煉雙腿出戰

2017-07-21 列印
■糖妹表示鍛煉雙腿唔怕變得更粗，反而慢慢會瘦。
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　　糖妹昨日與運動員李慧詩及鄭麗莎出席香港賽馬會「千里路 踏前步」活動。她表示會參加21日挑戰，並打算跟李慧詩鍛煉雙腿，問她怕不怕雙腿更粗？她解釋：「呢個觀念係錯嘅，初初運動時身體本身有脂肪再加上操練出肌肉，睇上去覺得更粗，若能繼續鍛煉落去將脂肪消減就會瘦。」問她會否要求男友都要做運動？她續稱：「當然要，最好一齊拍拖運動，可以增進感情。」

　　此外，她早前以一曲《如何掉眼淚》在「流行經典50年」中大獲好評，她的演出更被網民不停轉載，她開心表示：「呢個年代每件事有回應或批評總好過冇，而且對我嘅音樂事業係一個鼓勵。」
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