﻿圓兒時夢想 薛凱琪投資百萬創服裝品牌

入行14年，35歲的薛凱琪（Fiona）最近圓了兒時夢想，推出自家時裝品牌「Spiritunus」。首次創業就重本和一個partner合資七位數，她除了「升呢」成為薛老闆外，仲會做埋時裝設計師。她強調好認真，絕對唔係玩玩吓，從年前開始set up到市場策劃、揀布料、做宣傳、甚至搵廣告模特兒等都親力親為，真係好攰。不過，薛凱琪見到製成品後，笑得好滿足，好快樂。



最近薛凱琪傳出婚訊，雖然她否定秘嫁闊少男友鄧浩基，但Fiona按不住幸福女人上身，開心到不得了。她說：「當年會考美術成績攞A，多年來一直好想學以致用，咁好彩喺娛樂圈嘅努力，幫我賺嚟足夠資金做生意，真係辛苦無白費。咁啱o依個時候又遇上志同道合嘅生意partner，我哋一拍即合。對我嚟講當Spiritunus係藝術品，唔急賺錢，所以首季服裝齋送唔賣，免費送畀身邊好友鄭秀文、楊千嬅、Twins、余安安、劉心悠等，借佢哋知名度打響頭炮。」



首季贈藝人



「Spiritunus」網頁7月正式運作，中價少女味靚衫希望吸納到14至30幾歲潮人，待上軌道後將來可以品牌國際化，甚至開設實體店。問她為何唔做埋生招牌？她強調唔想太個人主義，所以無代言人，全部由外籍model演繹，她笑說：「如果我好自戀就會用番自己個名啦，我真係當一門藝術品咁做。」對於加入戰場和圈中時裝生意人分杯羹，她笑說：「咁最幸福係班fans。」問到係咪唔靠男人？她即說：「靠自己，如果標籤咗女仔要男仔養，要遷就，有特權，一旦無咗會活得好痛苦。下個目標，當我做幕前開始有倦意時，想做一部電影導演，目前腦海已有劇本，係一部穿越天堂地獄嘅懸疑愛情電影，但我唔急，啱啱先搞掂生意，好攰呀。」



採訪：方騫平



化妝：Jessica Chan @ Jessica chan make-up workshop



髮型：Jo Lam @ Queen's Private i Z 服裝：SPIRITUNUS



場地：高興Happinesssss



網址：www.spiritunus.com