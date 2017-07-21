﻿撇甩男友陪Mani過生日 容祖兒化身保母湊細路

天后容祖兒（Joey）跟經理人霍汶希（Mani）感情有幾深厚？應該不用太多解說，難得可以留港小休，祖兒即撇甩男友陪最愛嘅Mani過生日，周日（16日）下午記者見祖兒現身ifc陪Mani歎high tea，一行六人有大有細，Mani個六歲大囡囡Honey與同行小女孩全程黐實祖兒，細聲講大聲笑，食飽飽，祖兒一拖二去買雪糕，o氹得妹妹仔笑逐顏開。



身兼英皇北京副總裁和香港藝人及唱片部總監的霍汶希（Mani）為人出名夠真，做事勤力，故一手湊大的謝霆鋒、容祖兒、Twins個個視她如「媽媽」般愛護。



一人一杯雪糕



本周一（17日）生日的Mani，蛋糕切極都有，話說今年祖兒難得夾到時間留港，即mark實Mani食飯慶生，日頭high tea、shopping，晚上設局飯聚，務求可全天候黐實自己最愛。



周日下午記者見薄施脂粉的祖兒陪Mani兩姊妹食tea，同行還有Mani的餅印囡囡Honey，一行六人有說有笑坐足個半小時，Honey全程黐住祖兒玩，細聲講大聲笑，食飽飽後，祖兒便起動，拖住Honey和一小女孩到連卡佛揀禮物畀Mani，臨走再一人一杯乳酪雪糕，童心未泯的祖兒拿着雪糕邊行邊食，夜晚再約大班朋友跟Mani切餅痛飲，還把生日派對照上載社交網，自言三杯落肚即醉的祖兒，挨實Mani送吻，又將自己被Honey偷吻的照片公開，並留言表示：「要壽星女照顧我，都不知甚麼構造，才三杯就要眠一眠，同場還附上兩位妙齡小公主的親吻。你知道嗎？人生最感動是，日子還是要過，但在你滿身塵土的時候，有愛你的親人，給你最安全的港口，給你肩膊，輕輕一吻，就是這麼簡單。」字裏行間都充滿愛。



採訪：張詠森