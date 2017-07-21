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﻿謝安琪帶子女 樂園度假

2017-07-21 列印
■Kay和B女張靖穿上母女裝。
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　　近日張繼聰忙拍新劇《誇世代》，滿分人妻謝安琪Kay就趁大仔張瞻放暑假，帶一對子女和女助手入樂園度假。Kay在社交平台分享多張靚相，見哥哥抱實4個月大的妹妹張靖坐在酒店房內的小帳篷合影，兩小兄妹笑起嚟，餅印咁款。另一張，大仔Chok爆睇夜景，母親更操刀為囝囝影「寫真」，留言「夜色很美，擺pose有理」。仔女玩得開心，媽媽Kay同樣盡興，嘟晒嘴舉V影相，並留言：「看到你們的笑臉，我便滿足了。」
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