﻿7•23 全球啟動 群星拱照big big channel

TVB旗下全新免費手機直播應用程式「大台網」（big big channel）將於本周日（7月23日）正式啟動，用戶現可透過Google Play或App Store免費下載。為隆重其事，TVB當晚會現場直播特備節目《群星拱照big big channel》，除有鄭裕玲、農夫、林盛斌（Bob）和麥美恩擔任司儀外，還有超過150位藝員及網紅KOL亮相齊推介big big channel各主題專區的好玩內容，並即時開Live直播互動。藝員還會率先試玩最新遊戲「明星麻雀王大賽」和「明星Game超聯大賽」；而「神秘唱將」則由觀眾競猜誰是神秘歌手，觀眾還可與藝人合唱，內容精采，絕不能錯過。 big big channel將傳統電視結合社交平台及手機應用程式，TVB全台超過600位藝員會化身KOL，隨時隨地直播及上載影片，分享最新動向，Fans可全天候24小時追蹤藝人的足跡，又可與偶像互動留言。big big channel集世界各地最熱爆資訊，又設多個主題專區，包括煮食、揾食、扮靚、親子、音樂、後生仔和遊戲等，一家大細都啱玩。



主題專區好繽紛



「煮食」有明星大廚肥媽及鼎爺等多位藝人與逾百位名廚及甜藝達人分享廚藝心得和成名食譜。「揾食」就有藝人及網紅KOL親自推介城中美食和搜羅各國菜餚。「扮靚」有來自港、台、韓的網絡紅人與星級化妝師坐鎮，示範當季流行妝容和大熱護膚化妝品，還會推介有效的美容心得，以及分享時裝造型和健身之道。「親子」則由藝人分享與子女的生活點滴及栽培心得；而小明星Big Big Kids會將小朋友的才華與觀眾分享。「音樂」會集合不同風格的音樂達人在音樂平台「big big voice大大聲」自由交流合作。



後生仔專區夠潮



「後生仔」網羅全港各大院校的「後生仔」加盟，成為big big channel後生仔專區旗下big big college KOL，開Live玩直播，分享時下後生仔世界中的潮人、潮物、潮事及熱爆話題。「踩入大台」搜尋電視廣播鮮為人知的傳聞趣事、「走過浮華大學」會帶大家遊遍各大院校、「幫女神私補」則由KOL及網民充當補習老師、「BBC決戰TVB」就由後生仔向藝員「挑機」決戰，還有「抄牌」和「吹水唔抹咀」等古怪新奇項目。



藝人互動新遊戲



「遊戲」是big big channel開創的嶄新娛樂專區，當中有「明星麻雀王大賽」和「明星Game超聯大賽」兩個創新遊戲。「明星麻雀王大賽」由16位藝人比賽打麻將，大鬥麻雀戰術，大考腦筋；藝人將分4組進行第一輪賽事，競逐終極「麻雀王」。「PlayStation 4 明星Game超聯大賽」，同樣由16位藝人進行淘汰賽，藝人將化身足球員互相對壘，參加為人熟悉的PS4遊戲FIFA比賽。



新加「港姐專區」



「觀劇新體驗」就是在劇集播映期間，演員不時透過網上直播與用戶同步觀看劇集，用戶亦可透過big big channel直播視頻與演員聯繫互動。而在《2017香港小姐競選》期間，big big channel特別加插「香港小姐專區」，讓觀眾加深對12位候選佳麗的認識，又可隨時緊貼她們的最新消息。佳麗將不時開Live直播，與fans互動作零距離接觸。



撰文：李佩儀