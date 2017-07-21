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﻿街頭棉花糖派對

2017-07-21 列印
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　　繼流動直播車後，由7月22日開始連續4個周末及周日，TVB特別安排「big big channel流動宣傳車」穿梭港九新界舉行「big big channel街頭棉花糖派對」。凡下載及啟動big big channel App的人士，可即場獲贈big big channel棉花糖。
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