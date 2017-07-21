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﻿麥明詩擬出書教人拒愛

2017-07-21 列印
■麥明詩昨日代母領獎。
■A cup鄧詠雪（左）和35E莊端兒有強烈對比。
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　　麥明詩昨日代母親何小娟現身書展領取「香港出版雙年獎」，麥明詩說由於父母往芬蘭旅行，故派她代領。談到舊愛林作出書教人追女，她稱早已睇過初稿，並謂書裏的追女橋都有畀意見。麥明詩說若要出書，會出書教人如何婉拒追求者，她說︰「我喜歡婉轉一點，唔使太直接叫人死開。」至於可有興趣出寫真集，她笑言很錫身，只接受藝術性影集。談到在《賭城群英會》的演出被指以「死魚眼」示人，她坦言雙眼是弱點。

　　另外，O靚模鄧詠雪亦於書展宣傳其寫真集《人魚公主育成記》，前HunterZ成員陳蕊蕊、趙哲妤、莊端兒等好姊妹來撐場，阿雪表示寫真集是教女生如何從裝扮及心態上成為美人魚。
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