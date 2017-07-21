﻿涉毒案判監10個月緩刑2年 T.O.P：新心態生活下去

T.O.P（崔勝鉉）自2月起服兵役後，上月驚爆在去年10月曾與當時的練習生女友韓瑞希，在其位於首爾的寓所內涉吸食大麻被帶返警局受查。事件震驚外界，T.O.P期後亦因壓力爆煲而服食過量藥物陷入昏迷，幸而最終無礙出院。



深刻反省沒打算上訴



T.O.P事後多次向外界表達歉意，上月29日就大麻案到首爾中央地方法院出庭時承認所有控罪；並於昨日進行裁決。T.O.P昨午穿上黑色西裝、架上眼鏡，神色凝重抵達法院大樓，甫到場即吸引眾多傳媒的鎂光燈；T.O.P見到傳媒時再次鞠躬道歉，表示會接受法庭的判決，又說：「我想再一次誠心地說對不起，我正在反省中。」



裁判官於庭上表示：「T.O.P承認所有控罪，與毒品相關的罪行除有害身心健康，也對社會帶來嚴重的壞影響，所以有必要嚴厲處罰。考慮到T.O.P認罪並積極進行反省，也沒有刑事案底，故判有期徒刑10個月，緩刑2年及罰款1.2萬韓元（約82港元）。



T.O.P聞判後表示：「我會以新的心態生活下去，並會按照處分誠實地履行餘下（約17個月）的兵役。」他離開法院時，繼續被大批傳媒追訪，T.O.P說：「我正深刻反省，除了對不起，沒有其他可以說，也沒有上訴的打算。」他登車離開前，再次在鏡頭前鞠躬道歉。



GD冀BIGBANG齊人再開騷



T.O.P自因吸食大麻惹上官非後，其BIGBANG隊友一齊不離不棄，其中隊長G-Dragon（GD）於美國時間前晚如期在美國休斯頓舉行巡唱，更走到粉絲堆跟他們近距離接騷。完騷後，GD則於社交網公開新相，亦留言說：「在休斯頓美好的演出，我愛你們，我會同BIGBANG成員一齊回來，請等我們，到時一定是另一個美好的演出。」至於太陽亦於社交網分享一張夕陽西下的照片，似無言支持隊友。