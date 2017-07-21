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﻿練習生舊愛判刑更重

2017-07-21 列印
■韓瑞希涉誘使T.O.P吸食大麻。
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　　T.O.P上月出庭受審時，透過其辯護律師透露，曾與涉案的22歲女練習生舊愛韓瑞希拍拖，並被女方誘食大麻，不過事後已分手。韓瑞希上月中亦已被押送至首爾中央地方法院受審，當時裁判官表示韓瑞希買大麻吸食固然有罪，但考慮她承認所有控罪，加上有反省意向，也沒刑事案件的前科，故判其有期徒刑3年，緩刑4年，並被罰款87萬韓元（約605港元），及須接受120小時的藥物治療。
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