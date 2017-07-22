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﻿夥名模展示鑽飾 何超儀晒美腿拍宣傳照

2017-07-22 列印
■超儀穿上黑色性感絲襪騷美腿。
■造型師Alvin 跟超儀一同拍攝。
■CoCo盡顯超模功架。
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        何超儀與國際超模Coco Rocha早前分別為首飾品牌拍攝宣傳照，向來衣着前衛大膽的超儀，今次在造型師Alvin Goh打造下，貫徹其特質，大騷美腿示人。

        今次品牌睇中超儀除了是演員，也是香港搖滾歌手，在台上總是忘我境界演出，表現其率真一面。而她對配襯首飾亦有自己見解，她說：「我喜歡透過不同珠寶的配搭，展現出我獨立時尚的個性。」

　　另外，品牌亦邀請了時裝騷常客的國際超模CoCo進行拍攝，Coco更盛讚造型師Alvin說：「他會把不同系列和設計主題的珠寶混搭，不會固定地要這對耳環配那條項鏈，這樣才有樂趣，才能夠做回自己！」

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