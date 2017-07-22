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﻿伊健拖「古惑仔」撐劉偉強

2017-07-22 列印
■伊健拍片力撐劉偉強。
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　　由寰亞電影發行的《建軍大業》將於8月3日在香港上映，繼劉德華、梁朝偉拍片支持外，一班與劉偉強合作無間的古惑仔成員鄭伊健、陳小春及謝天華也拍片齊撐。

　　鄭伊健坦言︰「戰爭片！劉偉強拍！無問題喇！還有陳光榮負責配樂，真的很期待。」「山雞」陳小春更抵死地說：「聽聞《建軍大業》看來還熱血過我們以前那套《古惑仔》？片中的小鮮肉很正，導演真的有眼光。」
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