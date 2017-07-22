 Advertisement
  • 2017年7月22日 星期六
  • 33º
  • 63%
熱門： 財委會跌錢黨壹週赴日拍AV梅媽

日報新聞 > 娛樂

﻿章子怡扮Fans撐汪峰綵排

2017-07-22 列印
■汪峰攬住章子怡大晒恩愛。
■章子怡化身汪峰頭號鐵粉不斷拍照。
Previous Next

　　章子怡自從與內地搖滾歌手汪峰結婚後，不時在社交平台大晒幸福家庭照，兩夫婦好鬼恩愛。由於汪峰將於9月在北京鳥巢舉行巡迴演唱會，距離正式演出只餘一個多月時間，汪峰和樂隊近日爭取時間密鑼緊鼓進行綵排。

　　章子怡雖然最近忙於在外地工作，但都特地趁有假期空檔探班。近日章子怡就被拍到往汪峰綵排的現場為老公打氣，據知章子怡當日是突擊到現場為老公送驚喜，汪峰見到老婆現身當然好高興，唱得份外投入。

  而章子怡就化身小Fans，手機不離手不斷舉機狂為老公拍照和拍片，其間又坐在老公身後輕托香腮聽汪峰唱歌，一臉陶醉，到休息時，更依偎在老公懷裏，甜到漏。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd