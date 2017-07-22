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﻿江若琳患手足口病 勞煩男友頻撲搵醫院

2017-07-22 列印
■江若琳與狄易達為健身飲品宣傳。
■江若琳9月開騷要晒馬甲線。
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　　江若琳與狄易達昨日為到健態飲品活動擔任嘉賓。江若琳露小蠻腰fit爆亮相，她透露為了9月9及10日入行10周年音樂會，每日都有做健身，她說：「病咗成個禮拜，患咗小朋友病，手足口病；發燒40度，成個喉嚨潰爛晒，食唔到嘢又飲唔到水，起碼瘦5磅。」問到男友蕭潤邦（Oscar）是否很心痛？她說：「又講佢（Oscar）啊！佢都好慘，陪我去醫院。因為最近醫院要排好耐，間間都排3個鐘，佢行晒港九新界，最後山頂有間唔使排。」

　　此外，談到音樂會，江若琳提到七年前音樂會已騷腹肌，因此今次要騷腹肌及馬甲線。問到男友Oscar會否上台擔任嘉賓？她笑說：「梗係唔會啦！唔好搞喇。」
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