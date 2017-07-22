﻿死訊震驚全球樂迷 LP主音Chester 疑抑鬱上吊亡

美國著名搖滾樂隊Linkin Park（LP）深受歌迷愛戴，主音Chester Bennington於美國時間周四被發現上吊身亡，終年41歲。Chester離世消息震驚全球，雖然其死因仍然未明，有指他疑因抑鬱症，以及與好友、樂隊Soundgarden主音Chris Cornell離世有關，終選擇在Chris生忌當日自尋短見。



本報記者 圖：資料圖片



美國搖滾樂隊Linkin Park（LP）剛於五月推出新碟《One More Light》，並於前晚公佈新歌《Talking To Myself》MV，但主音Chester Bennington於美國時間周四被發現在洛杉磯寓所上吊輕生，終年41歲。據美國傳媒《TMZ》報道，Chester的屍體於周四早上九時許被傭人發現隨即報警求助；而Chester當日原定與LP成員拍攝宣傳硬照，其中成員Joe Hahn抵Chester的大宅，打算接他開工時卻見大批警方在場，並當場得悉Chester死訊！



於Chris生忌走上不歸路



LP成員Mike Shinoda事發後在Twitter證實Chester死訊，又說：「震驚及心碎，但（死訊）是真的，當有官方聲明時會盡快發佈。」低音結他手Dave Farrell亦留言：「心碎！」Chester透露其童年曾受欺凌及遭人性侵，成長後他的私生活甚混亂，多年來有酗酒、濫藥等惡習，生前受訪時表示與抑鬱症搏鬥。雖其死因暫時未明，有指Chester未走出好友、樂隊Soundgarden主音Chris Cornell於五月自縊身亡的陰霾，疑觸發抑鬱症，終選擇在亡友生忌當日走上不歸路，遺下太太Talinda及六名子女。



遺孀社交網遭黑客入侵



Chester去世後，遺孀Talinda被黑客入侵社交網，留下眾多傷害她的留言，指她與Mike Shinoda出軌，又為錢才嫁Chester等等，令網民鬧爆黑客的無恥行為。而LP原定下周在美國展開巡迴演唱會，因Chester去世可能會叫停；另LP本身將於11月在日本演出，並有傳明年4月將第五度來港開騷，但相信行程將有所改變。