周柏豪則上載與Chester的合照致哀，隨後出席公開活動時傷感表示，Chester選擇輕生必有原因，但其離世對樂迷及樂壇均是重大損失。同場的連詩雅則在社交網稱，LP的歌在她讀書時代留下很多回憶。另外，韓國樂隊CNBLUE鼓手姜敏赫及FT Island主音李弘基亦對Chester離世感難以置信。
全球群星留言哀悼
周柏豪則上載與Chester的合照致哀，隨後出席公開活動時傷感表示，Chester選擇輕生必有原因，但其離世對樂迷及樂壇均是重大損失。同場的連詩雅則在社交網稱，LP的歌在她讀書時代留下很多回憶。另外，韓國樂隊CNBLUE鼓手姜敏赫及FT Island主音李弘基亦對Chester離世感難以置信。
一周奪51命 流感院內爆疫
夏季流感疫情持續爆發，醫院管理局及衞生防護中心昨天公佈多宗感染個案，共有三十四人中招，包括兩間公立醫院病房及安老院出現小型爆發，另有一名四歲男童因流感出現肺炎、休克及腦癇等併發症，情況嚴重。上周四至本...
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杭州氣爆兩死45傷 肇事餐廳外巴士客遭殃
杭州一間餐廳昨晨發生氣體爆炸，爆炸威力強大，衝擊波令店外車輛、鄰近商戶玻璃都震碎，現場火勢猛烈，黃色煙霧直衝半空，數百米外仍清晰可見當局派出多輛消防車、大批消防員到場灌救，意外造成兩死四十五傷，傷者包括事發時駛經現場一輛巴士多名乘客，警方已拘捕餐廳負責人。 事發在昨日清晨約八時三十分，浙江省杭州市西湖區古墩路一間餐廳發生爆炸，爆炸威力強大，產生一股強大氣流捲起大量雜物，衝擊波亦波及附近車輛、一輛駛經現場巴士、鄰近商戶住宅，導致玻璃碎裂、假天花墜落；爆炸又引起火警，現場火勢猛烈，黃色煙霧直衝半空，數百米外仍清晰可見。 灌救期間再爆炸 爆炸後現場一片狼籍，多名傷者衣物被...
2017-07-22
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土耳其6.7級地震 希臘名勝兩死逾百傷
愛琴海昨凌晨發生黎克特制六點七級地震，接近震央的希臘著名度假勝地科斯島大批建築物損毀；地震亦觸發小型海嘯，海水湧入土耳其沿岸街道，數百名酒店住客倉皇逃出街外，在戶外露宿一宵，地震最少造成兩死一百二十人受傷。 地震昨凌晨一時三十一分發生，震央位於土耳其西南部城市博德魯姆以南十點三公里，即希臘科斯島以東十六點二公里，震源深度十公里，屬淺層地震。 接近震央的科斯島，大批老舊建築物損毀，包括一座十四世紀堡壘；當地碼頭設施亦受損令渡輪停航；另有一家酒吧屋頂倒塌，當局派出消防員到損毀房屋內搜索是否有人被困。地震造成島上最少兩人死亡，逾一百二十人受傷，最少兩名傷者是遊客。 地震觸...
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紅山半島俯瞰大潭山水美景
南區大潭乃香港著名豪宅地段，紅山半島更是此地段最大型豪宅屋苑。是次介紹的分層放盤，實用面積1,575方呎，採三房一套設計，業主曾斥資約一百五十萬元裝修，佈置柔和而淡雅，特大玻璃窗將戶外的山水美景致引入...
2017-07-22
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九連升止步 恒指全周累漲316點
港股9連升後止步，恒指先升後跌，受瑞聲（2018）回吐拖累，全日跌34點，成交逾851億元。以全周計，港股仍錄升幅，恒指累積上升316點或1.2%；國指累積上漲59點或0.55%。 京華山一研究部主管彭偉新指，目前資金充裕下，港股整體走勢仍向上，料短線或會於高位整固，恒指支持位於26600。 恒指收報26706，跌34點或0.13%；國企指數收報10787，跌59點或0.55%。 騰訊一度創新高 藍籌股周五個別發展，瑞聲為跌市元兇，大摩料瑞聲未來30日股價表現將落後於同業，瑞聲股價曾低見104.7元，收報109.2元，跌11.65%，為跌幅最大藍籌股，並拖低恒指34...
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紅狐爭霸
英超新賽季由香港開始，利物浦及李斯特城今夜八時半在香港大球場爭奪英超亞洲盃，紅軍菲臘比古天奴及狐狸馬列斯兩位當家球星必施展渾身解數，爭取捧盃以迎接新一季！ （now621台、LeSport HK App今晚8:00，港台第一台、數碼35台8:30直播） 紅軍及狐狸在初賽日分別以2:0擊敗水晶宮及互射十二碼贏西布朗入決賽，紅軍主帥高普昨在賽前記者會強調古天奴是非賣品：「我們不是賣人球會，需要留下古天奴作為球隊爭取成績的重要拼圖。今場英超亞洲盃鬥李斯特城，正好是新季前最佳測試。」大軍昨在旺角場作公開操練，將帥賽後更大送簽名令球迷歡迎若狂。 狐狸領隊沙士比亞昨在記者會上亦...
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即日開催三折童裝潮袋
作為時尚女性，當然要經常置裝。精明靚太Zoey不時留意名牌減價，好似Twist於暑期就進行夏日大優惠，由今日（7月22日）開始，更會推出精選三折貨品，包括名牌手袋、背包、卡片套、鞋履及衣飾，而且更有不...
2017-07-22
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死訊震驚全球樂迷 LP主音Chester 疑抑鬱上吊亡
美國著名搖滾樂隊Linkin Park（LP）深受歌迷愛戴，主音Chester Bennington於美國時間周四被發現上吊身亡，終年41歲。Chester離世消息震驚全球，雖然其死因仍然未明，有指他...
2017-07-22
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巴士的點評——你搭高鐵想拎行李在深圳落車檢查嗎？
高鐵一地兩檢模式快將拍板，將會採取深圳灣模式，即是內地會在西九高鐵站大樓設檢查站，進入檢查點之後，就等如進入內地，這亦是現時港府在內地深圳灣所實施模式，將香港的關口設在內地租地上，進入了內地的香港關口就等如進入了香港。 昨早看到一些報紙的標題，寫到高鐵採取「移動邊界」，上了車廂就開始行內地法。睇見這些標題，感覺好嚇人，無論是西九高鐵總站設內地檢查站，還是上了車行內地法，都好似好得人驚，但我自己睇問題就不是純粹睇理念，而是要看實際影響，如果港人是擔心自由受限制的話，究竟這些做法是否更多地限制了香港人的自由呢？ 首先，我們想想如果我們到西九總站搭高鐵，即是要搭火車進入內地，沒有...
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巴基之星精甩尾
「巴基之星」剛季連番在大賽中屈居第二，暫未證明具馬王級實力，只屬頂班惡馬。至於會否大器晚成則說不定，畢竟牠來自北半球而年僅四歲，進步空間猶在。但不可不承認的是，「巴基之星」是一匹特別得前所未見的馬匹，甚有個性。 「巴基之星」前季尾處子登場的那役，已夠特別。起步慢條斯理而遙遙墮後，轉彎還居包尾，卻能在絕無可能的情況下，窮追一條直路逢馬過馬，成了國際新聞。至於剛季尾的敗仗，輸起來比贏馬時就更特別，出閘後跑了約兩百米，竟然自己話停就停，不喜歡跑便不跑，任由莫雷拉在馬背上又鞭又打，牠都若無其事！說得最傳神便是粵俚所云︰你吹我脹！結果，莫雷拉又曾下馬，又再上馬，足足搞了成分鐘，「巴基...
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