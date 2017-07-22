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﻿全球群星留言哀悼

2017-07-22 列印
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　　Linkin Park（LP）全球歌迷無數，Chester離世消息傳出後，粉絲均留言哀悼。樂隊One Republic在社交網直言消息令人心碎，並說「自殺是世上行走在我們之間的魔鬼」。樂壇天后Rihanna則稱「Chester是最令人印象深刻的天才主唱」。

　　周柏豪則上載與Chester的合照致哀，隨後出席公開活動時傷感表示，Chester選擇輕生必有原因，但其離世對樂迷及樂壇均是重大損失。同場的連詩雅則在社交網稱，LP的歌在她讀書時代留下很多回憶。另外，韓國樂隊CNBLUE鼓手姜敏赫及FT Island主音李弘基亦對Chester離世感難以置信。
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