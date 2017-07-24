﻿安志杰停工治腳傷 舒淇狂送吻賀愛貓牛一

另外，安志杰上周三（19日）在寧波為新片拍攝一個助跑急煞停再轉身的鏡頭時，不慎弄傷右腳跟，當晚已送往當地醫院檢查及包紮，翌日再從寧波回港作進一步治療，後經確診為右腳跟筋腱斷裂，並於前日決定開刀做手術。
安志杰完成手術後康復情況良好，目前正在醫院休息，他表示暫時要停工兩星期，未婚妻Jessica C.則每日均到醫院照料他。
圖：網上圖片
一名三十五歲女病人上周中風離世，家屬同意捐出其心、肺、肝、兩個腎及一對眼角膜，肝已移植給一名肝衰竭男病人，兩個腎將捐給兩名腎病患者，讓三人重燃生存希望。 這名三十五歲女病人上周五中風離世，伊利沙伯醫...
2017-07-24
不法之徒視日本為走私黃金天堂，當地一間廉價航空公司的空中服務員，月初在一班從台北飛往的大阪航機洗手間內發現數十公斤懷疑走私金塊，懷疑不法之徒利用廉航走私黃金。航空公司事後已提高警戒，加強檢查每架航機機艙牆板。 日本香草航空本月九日一班由台灣桃園機場飛抵大阪關西機場的航機，空中服務員在乘客下機後檢查航機設施時，在飛機後方兩個洗手間牆內發現兩個黑色袋，內裏藏有合共逾三十公斤懷疑走私金塊。 當地傳媒引述消息報道，航空公司事後檢查旗下機隊，結果發現另外四架飛機洗手間牆壁被人更換螺絲，可輕易拆開牆板收藏物品。 據悉，不法之徒利用廉航客機飛畢國際線後，隨即轉往國內線運作模式，企...
2017-07-24
下月三十一日是英國已故威爾斯王妃戴安娜在巴黎遇車禍身亡二十周年，其兩名兒子皇位第二繼承人威廉王子、第五繼承人哈里王子，在一齣紀錄片中憶述母親出事當天，兄弟二人與母親最後一次通電話詳情。兩兄弟表示，其母充滿幽默感，哈里更形容母親「天下最頑皮的家長之一」，由於她十分了解皇宮外生活，故經常鼓勵他們「頑皮」，但切勿被人捉到。威廉和哈里又回憶母親遇事前，母子仨曾通過電話，但因他們正與表兄弟玩耍，故只談數句便匆匆收線；兄弟二人至今仍然認為當時沒有和母親詳談是一件憾事。
2017-07-24
日本首都東京是不少港人的旅遊熱點，當地全新住宅Concieria Tokyo Kuramae Station Front，鄰近地鐵Kuramae站，步行約5分鐘便可至賞櫻景點隅田川Sumidagawa...
2017-07-24
港股連升9個交易日，最終於上周五斷纜，恒指上周累升317點。本周開始踏入業績高峰期，本周五（28日）率先有重磅股友邦（1299）公佈中期業績，同日亦為期指結算日，分析認為市場焦點將落於友邦和下周一（31日）滙控的業績上，而大市經過早前一輪升浪後，預期本周會處於拉鋸狀態，恒指於26500點至27000點徘徊。 上周五港股結束4年半以來最長升浪，連升9個交易日，恒指連升兩周累飆1365點，惟上周五港股出現回吐，跌34點，收報26706點。至於 上周五港股美國預託證（ADR）個別發展，滙控（005）折合港元收報74.75元，較本港跌0.46%；中移動（941）和騰訊（70...
2017-07-24
國際冠軍球會盃中國站今晚移師南京上演，國際米蘭火拼里昂，兩隊失意軍人加比爾巴保沙和迪比勢大鬥射術，務求令自己的職業生涯重新起飛。 （香港時間今晚8:05開賽） 巴保沙上季加盟國米卻長居後備，意甲九次上陣僅入一球，有傳會方考慮將他外借到費倫巴治磨煉技術。今夏才接掌帥印的史巴列堤提點：「操練和熱身賽的表現不容忽視，他要留意我的說話，這一切我都有所要求。」國米上仗友戰史浩克04，上、下半場以兩班球員應戰，史帥明顯志在試陣，最終賽和1:1。 巴保沙迪比鬥射術 荷蘭新星迪比在曼聯經歷令人失望的季半後，今年年初轉投里昂即有回勇迹象，上陣十七次貢獻五入球七助攻。他豪言要重拾舊日在...
2017-07-24
時值盛夏，高溫加上潮濕天氣，令肌膚經常滿面油光，甚至出現泛紅及炙熱等情況。想趕走面上的悶熱不適，重獲淨肌？今期特別請來甜美藝人陳綺雯（Aki），教大家做好潔淨控油的美肌對策，給肌膚注入清爽涼意！ 文：...
2017-07-24
李克勤9月在紅館舉行個唱，昨日他現身歌迷聚會時，公佈終極加開一場演唱會合共九場。克勤笑言肯定是最後一場，又大讚長長久久，數字好靚仔。 李克勤昨日舉行「慶祝成立30周年演唱會暨歌迷聚會」，由於早...
2017-07-24
人人做低頭族的年代，雙眼緊盯智能手機或平板電腦，令人以為印刷媒體沒落，其實大錯特錯。昨天八號風球除下，大批市民湧去灣仔會展，參加書展，掃入自己心愛的書籍，當中有不少家長帶着子女一同前往，選購好書。人們以行動說明，要學好語文，不能不看書；要掌握深度知識，更加要看專門書籍；要取得豐富的娛樂，消閒書籍琳琅滿目；家長想子女正常成長和學業向好，更加不能不讓子女多看各類書籍。 一連七日的會展書展，昨天周日是高潮，怎知洛克忽然吹到，昨早掛上八號風球，會展被迫暫停書展。到下午改掛三號風球，書展重開，書迷紛紛出動，從四方八面湧去會展，人龍一直申延至灣仔天橋的港鐵站出口，場面墟冚，即使要等兩、...
2017-07-24
馬季歇暑後這個星期，沒多少日好過天，不是黃色暴雨警告，便是颱風信號，如馬季未完天氣如此，賽期便大亂矣。何況如今一季編跑八十八次賽事，馬季為期偏受政府所限至七月中必須告終，季尾階段，馬會想找補賽的空檔也難。怪不得有云馬會做得善事多，鴻福齊天。假設壞天氣早來一個星期，馬會高層便甚頭痕。可以要求政府行個方便，安排於七月下旬才補賽嗎？即使政府答允，惟馬圈中人如練馬師、騎師甚至馬房員工，以至賽馬傳媒的從業員，大多安排好行程一到馬季歇暑便外出，機票酒店都已訂好，又要如何收科？ 以馬會近十年八載的政策，賽事增了就不會減回，馬季為期卻受限制，七月是香港的風季，若然一切不變，上述的混亂情況，...
2017-07-24