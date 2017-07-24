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﻿安志杰停工治腳傷 舒淇狂送吻賀愛貓牛一

2017-07-24 列印
■舒淇抱着愛貓為牠慶生。
■安志杰獲JC每日到醫院照料。
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　　舒淇為圈中「貓奴」，極疼惜家中的幾隻貓，前晚更於社交網分享她為愛貓Manman慶祝三歲生日的短片。影片可見，舒淇全程抱實愛貓，邊祝牠生日快樂，邊不時向牠送吻；她隨後更抱起Manman一起吹蠟燭，非常溫馨！

  另外，安志杰上周三（19日）在寧波為新片拍攝一個助跑急煞停再轉身的鏡頭時，不慎弄傷右腳跟，當晚已送往當地醫院檢查及包紮，翌日再從寧波回港作進一步治療，後經確診為右腳跟筋腱斷裂，並於前日決定開刀做手術。

  安志杰完成手術後康復情況良好，目前正在醫院休息，他表示暫時要停工兩星期，未婚妻Jessica C.則每日均到醫院照料他。

圖：網上圖片
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