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﻿尹天照網劇收「弟兄價」 任達華難為女兒影相

2017-07-24 列印
■任達華昨到書展分享拍攝心得。
■葉家寶（左）和尹天照將合作拍攝網劇。
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　　任達華昨趁8號風球除下，即到書展出席講座分享拍攝心得，他透露曾試過於懸掛8號風球時到戶外攝影，認為拍攝出來的照片別有一番感覺。談到張學友的女兒早前被偷拍，問到可有跟女兒任晴佳做定心理準備？華哥稱女兒現在也怕了影相，自己想為對方影張相都難，亦明白各行各業都有其難處，只能希望女兒EQ夠好，也會教她如何面對傳媒。

　　另外，尹天照與葉家寶前晚到書展出席分享會時，兩人透露將開拍一部暫定13集的網劇。久未參演港劇的阿照透露，將飾演一個類似「況天佑」並得到神賜予特別能力的角色；已信奉基督教的阿照續說，由於該網劇是宣揚信仰，所以只會收「弟兄價」酬勞。
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