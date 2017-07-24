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﻿「馬家」恨衝出香港 劉丹揭小糯米忙返興趣班

2017-07-24 列印
■左起：羅天宇、林漪娸、劉丹、黎諾懿及蔣家旻出席慶功宴。
■黎諾懿分享與「小春雞」相處的短片。網上圖片
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　　劉丹、黎諾懿、蔣家旻、羅天宇及林漪娸等前晚出席《馬家開飯》慶功宴，眾人均希望節目再添食，更想衝出香港拍《馬家去旅行》，不過「馬家成員」各有工作，或要半年後才有期拍攝。問到劉丹暑假可會帶孫女小糯米去旅行？他笑言要開工，不過孫女比他更忙，因要參加很多興趣班，但因近日流感肆虐，他們都會加倍小心照顧孫女。

　　另外，黎諾懿的兒子「小春雞」已三個月大，他說終可帶囝囝到公園見識世界。談到外國有BB被陌生人親吻後感染惡菌死亡，黎諾懿表示：「出街時都有一、兩個人見到囝囝想摸佢，自己都會好小心，摸下衫仔都可以，但錫就唔好啦！」另外，黎諾懿日前將與囝囝的對話片段放上網，只見小春雞不時笑笑口，非常可愛！
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