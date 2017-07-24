﻿「馬家」恨衝出香港 劉丹揭小糯米忙返興趣班

劉丹、黎諾懿、蔣家旻、羅天宇及林漪娸等前晚出席《馬家開飯》慶功宴，眾人均希望節目再添食，更想衝出香港拍《馬家去旅行》，不過「馬家成員」各有工作，或要半年後才有期拍攝。問到劉丹暑假可會帶孫女小糯米去旅行？他笑言要開工，不過孫女比他更忙，因要參加很多興趣班，但因近日流感肆虐，他們都會加倍小心照顧孫女。



另外，黎諾懿的兒子「小春雞」已三個月大，他說終可帶囝囝到公園見識世界。談到外國有BB被陌生人親吻後感染惡菌死亡，黎諾懿表示：「出街時都有一、兩個人見到囝囝想摸佢，自己都會好小心，摸下衫仔都可以，但錫就唔好啦！」另外，黎諾懿日前將與囝囝的對話片段放上網，只見小春雞不時笑笑口，非常可愛！