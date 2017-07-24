﻿9月紅館騷再加場共九場 克勤讚「長長久久」數字靚仔

李克勤9月在紅館舉行個唱，昨日他現身歌迷聚會時，公佈終極加開一場演唱會合共九場。克勤笑言肯定是最後一場，又大讚長長久久，數字好靚仔。



李克勤昨日舉行「慶祝成立30周年演唱會暨歌迷聚會」，由於早上掛8號風球，令活動延遲舉行，不過仍吸引約200歌迷到場支持。



一身黑色打扮現身的李克勤，笑言前晚才返港，因為跟家人在新加坡玩了三日。他又即場宣佈9月紅館騷，再加開9月11日一場，即由9月3日至11日合共九場。克勤強調今次是最後一次加場，因為肯定再無期，「長長久久，好靚仔數字，希望畀到歌迷會真正支持多年的歌迷買到飛。」



談到今次演唱會，克勤表示全新製作班底，包括負責形象的黃偉文，他更親自聯絡對方，「我話『喂！兄弟，呢個騷對我好緊要，轉咗公司希望畀睇開李克勤演唱會的觀眾有唔同感覺。』（可有底線？）我無底線，佢話下星期同我去日本揀衫，總之佢同我老婆搞，叫我唔好畀咁多意見，喺後面掹住衫尾行就得。」



問到可需為個唱操Fit？克勤說：「一向有操，小波地、小老鼠係有嘅！佢哋反而話唔好操到咁大隻！唔係啲衫唔啱着。（可有加歌酬？）一路製作為主，如果好製作收少啲無所謂，最緊要個騷出來反應好，當然唔可以太少啦！但楊生（楊受成博士）唔會虧待我。」



提到早前被拍到一家四口在主題樂園酒店的泳池鴛鴦嬉水，他笑言一向好少被影到，「老婆嬲咗三日啦！（不敢在香港游泳？）所以去咗新加坡游囉！」